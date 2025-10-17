Скелеты кораллов раскрыли подробности средневекового цунами

Опубликовано 17 октября 2025, 18:561 мин.
Скелеты кораллов раскрыли подробности средневекового цунамиВ Карибском регионе
Между 1381 и 1391 годами сильное землетрясение магнитудой свыше 8,0 произошло в северо-восточной части Карибского моря, вызвав цунами, которое обрушилось на остров Анегада. Волны занесли кораллы на сотни метров вглубь суши, где они погибли, оставив лишь скелеты.
© Brian Atwater/United States Geological Survey
Шестисотлетние кораллы стали «хранилищем» информации о цунами. Исследователи из Университета Вашингтона и других институтов изучили возраст и структуру кораллов, используя методы радиоактивного датирования урана и тория, а также подсчет годичных слоев плотности, аналогичных кольцам деревьев. Так удалось точно определить, что катастрофа произошла в последние десятилетия XIV века.
Анигада отличается крутым склоном морского дна, что делает остров более уязвимым для цунами по сравнению с другими карибскими островами. Долгосрочные геологические данные позволили ученым выявить угрозу, которая не отражена в письменных источниках региона.