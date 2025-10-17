Наука и технологии
Опубликовано 17 октября 2025, 18:56
1 мин.

Скелеты кораллов раскрыли подробности средневекового цунами

В Карибском регионе
Между 1381 и 1391 годами сильное землетрясение магнитудой свыше 8,0 произошло в северо-восточной части Карибского моря, вызвав цунами, которое обрушилось на остров Анегада. Волны занесли кораллы на сотни метров вглубь суши, где они погибли, оставив лишь скелеты.
Скелеты кораллов раскрыли подробности средневекового цунами

© Brian Atwater/United States Geological Survey

Шестисотлетние кораллы стали «хранилищем» информации о цунами. Исследователи из Университета Вашингтона и других институтов изучили возраст и структуру кораллов, используя методы радиоактивного датирования урана и тория, а также подсчет годичных слоев плотности, аналогичных кольцам деревьев. Так удалось точно определить, что катастрофа произошла в последние десятилетия XIV века.

Анигада отличается крутым склоном морского дна, что делает остров более уязвимым для цунами по сравнению с другими карибскими островами. Долгосрочные геологические данные позволили ученым выявить угрозу, которая не отражена в письменных источниках региона.

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Находка
,
#исследование
,
#катастрофа