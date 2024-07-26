Складному Pixel 9 Pro Fold предрекли отличную камеру, но не лучшую у Google

Эндрю Ромеро пишет, что в Pixel 9 Pro Fold будет использоваться 48-Мп основной сенсор в паре с 10,5-Мп ультраширокоугольным и 10,8-Мп телефото объективами — характеристики, аналогичные тем, что установлены в Pixel Fold.

Хотя эта система меркнет по сравнению с передовыми 50-Мп основным, 48-Мп ультрашироким и 48-Мп телеобъективами Pixel 9 Pro и Pro XL, «мастерство» ПО Google в обработке изображений остается «значительным преимуществом» — в Pixel 9 Pro Fold будет использоваться процессор Google Tensor G4.

Даже с менее продвинутым оборудованием постобработка Google, скорее всего, сделает камеру Pixel 9 Pro Fold одной из лучших у складных устройств, считает Ромеро.