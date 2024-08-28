Склады NSA оснастили солнечными панелями, теперь они будут питать соседние дома

Опубликовано 28 августа 2024, 15:381 мин.
Склады NSA оснастили солнечными панелями, теперь они будут питать соседние домаФерма мощностью 100 МВт
В рамках подхода к расширению использования возобновляемых источников энергии компания Solar Landscape в партнерстве с National Storage Affiliates Trust (NSA) превращает крыши складов самообслуживания в обширную солнечную ферму мощностью более 100 МВт, пишет Engadget.
NSA, штаб-квартира которой находится в Гринвуд-Виллидж, штат Колорадо, управляет такими крупными брендами, как iStorage, Move It, Northwest и SecurCare. Солнечные панели, установленные на этих крышах, будут питать не только объекты NSA — они также обеспечат чистой и доступной энергией близлежащие предприятия и жилые дома.
В случае успеха эта модель может проложить путь для подобных проектов по всей стране, считают в компании, предлагая «масштабируемый подход к солнечной энергии».