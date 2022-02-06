Склонность человека к творчеству определили по мозгу

Сначала учёные попросили сотню добровольцев пройти тест для оценки креативности. Затем им нужно было оценить по шкале от нуля до 100 степень связанности 35 различных понятий. Пока добровольцы делали это, активность их мозга записывали при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии.

Исследователи увидели, что большей креативностью обладают люди с более компактными и менее сегрегированными семантическими сетями (тип памяти). Затем учёные определили, связь между какими регионами мозга определяет эти структурные характеристики семантических сетей. В итоге им удалось выяснить, как характеристики семантической сети опосредовали отношения между функциональной связностью и творчеством в реальной жизни.