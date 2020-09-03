Склонность к самоубийству может передаваться от родственников

Кратко о работе исследователей пишет издание Naked Science. Учёные изучили шведские семьи четырёх типов: полные (состоящие из родителей и детей), неполные (отец не живёт с семьёй), семьи с отчимом и семьи с приёмными детьми.

Исследователи увидели, что суицидальное поведение (к нему относятся и попытки суицида) передаётся от поколения к поколению. Передача в равной степени обусловлена как генетическими факторами, так и воспитанием. То есть приёмный ребёнок, которого воспитывал родитель со склонностью к самоубийству, имеет те же шансы на суицидальное поведение, что и ребёнок, у которого подобную склонность имели биологические родители.

Также учёные сообщили, что суицидальное поведение чаще передавалось по наследству мужчинам, чем женщинам.