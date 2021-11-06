Скольким людям Facebook мешает жить, спать и работать

The Wall Street Journal указывает, что, по сути, всё это — симптомы интернет-зависимости. 12,5% пользователей Facebook страдают ею, а это десятки миллионов людей.

Отмечается, что команда Facebook пыталась внедрить некоторые изменения, которые помогли бы людям стать менее зависимыми от соцсети. При этом сами исследователи не считали такое поведение клинической зависимостью, но признали, что у некоторых людей могут возникать проблемы из-за социальной сети. В этом плане её сравнили с покупками и сексом. То есть Facebook — не то же самое, что наркотики, но некоторые люди не могут контролировать себя.

Больше всего пользователей с проблемами исследователи обнаружили в Индии и на Филиппинах.