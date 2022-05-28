Сколько айтишников уехали из России

Специалисты подсчитали, что за первое полугодие 2022 года из России уедут около 40 тысяч айтишников. Это удалось понять по опросу. При оценке учитывались только те, кто после отъезда не возвращался в Россию.

В основном уехали сотрудники российских отделений зарубежных компаний. Вторая по численности категория — российские компании, работавшие на развитых зарубежных рынках, третья категория — фрилансеры.

В «Руссофт» считают, что в Россию могут вернуться до половины из этих 40 тысяч айтишников.

Напомним, вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что около 85% IT-специалистов, уезжавших ранее из России, вернулись. Это якобы показывают данные SIM-карт. Премьер либо признал, что ведётся отслеживание российских айтишников, либо опирался на данные главы Минцифры Шадаева, который ранее сказал о возврате 80% владельцев SIM-карт, уезжавших за рубеж после февраля (не утверждая, что это всё айтишники).