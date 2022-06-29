Сколько американских истребителей готовы к бою прямо сейчас

Издание утверждает, что в среднем только половина боевых самолётов готовы к выполнению оперативных задач прямо сейчас. К примеру, на 2021 год порядка 50% из 186 разрекламированных США истребителей пятого поколения F-22 Raptor готовы к выполнению боевых задач в любой момент. Не самая радужная картина складывается и в отношении других самолётов.

Как отмечается, согласно отчёту Счётной палаты ситуация выглядит так:

сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer — только 40,7% готовы к реальной войне, тогда как планировалось 52%;

— только 40,7% готовы к реальной войне, тогда как планировалось 52%; тяжёлые военно-транспортные самолёты C-5M Super Galaxy — 57,5%, планировалось 75%;

— 57,5%, планировалось 75%; заправщики KC-135 Stratotanker — 71,1%, должно было быть 100%;

— 71,1%, должно было быть 100%; транспортники C-130T Hercules — 32,4%, должны были подготовить 75%;

— 32,4%, должны были подготовить 75%; заправщики KC-130T — 36,5%, а необходимо в соответствии с бюджетом 75%;

— 36,5%, а необходимо в соответствии с бюджетом 75%; истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet — 51%, нужно 75%;

— 51%, нужно 75%; патрульные противолодочные самолёты P-8A Poseidon — 67,2%, планировалось 80%.

«Огромный парк военных самолётов Пентагона намного менее мощен, чем кажется», — сказано в публикации Popular Mechanics.