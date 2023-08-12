Сколько артснарядов и ракет ЕС передала Украине за год

Государства-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2300 ракет всех типов, заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

В июне глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил о поставках на Украину 220 тыс. боеприпасов различного калибра за два с половиной месяца.

Стано отметил, что общая стоимость поставленных боеприпасов составляет 1,1 млрд евро. Однако ЕС еще далек от достижения своей цели - поставить Украине миллион боеприпасов к весне 2024 года, как сообщает AFP. По данным агентства, с февраля 2022 года ЕС и его страны-члены потратили на поставки оружия на Украину около 20 млрд. евро.