Сколько артснарядов и ракет ЕС передала Украине за год

Сколько артснарядов и ракет ЕС передала Украине за годИ это далеко не конец
Европа передала Украине около 224 тыс артснарядов с начала СВО. По данным французского агентства AFP, на которое ссылаются РИА Новости, с начала СВО Европейский Союз поставил Украине около 224 тыс. артиллерийских снарядов и более 2 тыс. ракет.
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Государства-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2300 ракет всех типов, заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.
В июне глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил о поставках на Украину 220 тыс. боеприпасов различного калибра за два с половиной месяца.
Стано отметил, что общая стоимость поставленных боеприпасов составляет 1,1 млрд евро. Однако ЕС еще далек от достижения своей цели - поставить Украине миллион боеприпасов к весне 2024 года, как сообщает AFP. По данным агентства, с февраля 2022 года ЕС и его страны-члены потратили на поставки оружия на Украину около 20 млрд. евро.