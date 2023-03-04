Сколько белка нужно есть в день пожилым

В частности, специалист говорила о пациентах с саркопенией. Так называют возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры. Люди с этим состоянием постепенно теряют мышечную массу и силу.

«Наряду с эффективными регулярными физическими нагрузками для пациентов с саркопенией важно рациональное питание. Существенная роль отводится коррекции потребления белка. По мнению нескольких экспертных групп, суточный уровень потребления белка у здоровых пожилых людей должен составлять не менее 1,0-1,2 г/кг массы тела в день. Увеличение потребления белка до 1,0-1,5 г/кг массы тела в день рекомендуется пациентам с синдромом старческой астении с сохранённой функцией почек (скорость клубочковой фильтрации или СКФ не ниже 30 мл/мин/1,73 м²)», — рассказала Онучина.