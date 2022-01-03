Сколько бронемашин получат Сухопутные войска России в 2022 году

По информации департамента, военным будет передано более 400 бронемашин. Речь идёт о современных и модернизированных образцах, которые успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В частности, Сухопутные войска получат современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», бронетранспортёры БТР-82А.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, говорит, что Минобороны будет закупать ежегодно около 200 танков. Россия при этом уже является мировым лидером по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня.