Сколько бы стоил сейчас биткойн, если бы не было чрезвычайных обстоятельств

Сколько бы стоил сейчас биткойн, если бы не было чрезвычайных обстоятельствЕсть множество прогнозов
Эксперт уточнил, что понятие «справедливой цены» на финансовых рынках носит во многом условный характер, а для молодого криптовалютного рынка всё ещё более субъективно.
Недавно основатель фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткойн и эфир должны торговаться на отметках $40 000 и $2800 соответственно. Хомский пояснил, что в его модели со «справедливой ценой» аргументами являются степень принятия, размеры среднего кошелька и их количество, варианты использования. А вот у PlanB, например, текущая справедливая цена биткойна составляет $55 000. Хомский отметил, что у всех свои обоснования.
Эксперт считает, что прогноз Скарамуччи может реализоваться с высокой вероятностью, но неизвестным параметром остаётся время.
На фоне текущих монетарных экспериментов актив с зашитым внутри механизмом дефляции будет востребован из-за нарратива, что он представляет собой цифровое золото. Институциональное принятие криптовалют растёт, количество пользователей повторяет траекторию аудиторию интернета и к 2025 году может достичь 1 млрд (оценки Boston Consulting Group). При этом эмиссия монет известна и останется без изменений в размере 21 млн.
При этом надо понимать, что в ближайшее время биткойн и другие криптовалюты едва ли смогут закрепиться на траектории роста. Рекорды 2021 года, напомнил Хомский, были обусловлены «печатным станком» американского ЦБ, а сейчас фактически идёт изъятие денежной массы из финансовой системы. Однако этот процесс пойдёт вспять после того, как будет одержана победа над инфляцией.