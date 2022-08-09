Сколько бы стоил сейчас биткойн, если бы не было чрезвычайных обстоятельств

Эксперт уточнил, что понятие «справедливой цены» на финансовых рынках носит во многом условный характер, а для молодого криптовалютного рынка всё ещё более субъективно.

Недавно основатель фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткойн и эфир должны торговаться на отметках $40 000 и $2800 соответственно. Хомский пояснил, что в его модели со «справедливой ценой» аргументами являются степень принятия, размеры среднего кошелька и их количество, варианты использования. А вот у PlanB, например, текущая справедливая цена биткойна составляет $55 000. Хомский отметил, что у всех свои обоснования.

Эксперт считает, что прогноз Скарамуччи может реализоваться с высокой вероятностью, но неизвестным параметром остаётся время.