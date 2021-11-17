Сколько чашек кофе и чая в день снижают риск инсульта и старческого слабоумия

Учёные проанализировали данные о количестве выпиваемого кофе и чая у 365 682 человек в возрасте от 50 до 74 лет. Исследователи следили за участниками в течение 10-14 лет. За это время у них случались инсульты и деменции.

Авторы научной работы увидели, что ежедневное употребление двух-трёх чашек кофе или трёх-пяти чашек чая, а также четырёх–шести чашек кофе и чая вместе уменьшает риск инсульта и деменции. У людей, которые выпивают две-три чашки кофе и две-три чашки чая в день, риск инсульта меньше на 32%, а риск деменции — на 28% по сравнению с людьми, которые не пьют чай и кофе.

Учёные считают, что дело в полифенолах и антиоксидантах, которые содержатся в напитках.

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