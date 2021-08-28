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Сколько чашек кофе в день полезно пить для сердца?Напиток снижает риск инсульта
Исследователи изучили данные сотен тысяч людей и узнали, сколько чашек кофе в день нужно пить, чтобы снизить риск инсульта и смертельных сердечных заболеваний.
Отмечается, что это самое крупное исследование по систематической оценке того, какой эффект оказывает кофе на сердце и сосуды. Для работы использовали данные людей без диагностированных сердечных заболеваний.
«Результаты показывают, что регулярное употребление кофе безопасно, поскольку даже высокое ежедневное потребление не было связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми последствиями и общей смертностью», — рассказал один из авторов работы. Также учёные увидели, что 0,5-3 чашки кофе в день были связаны с более низким риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любых причин.