Сколько часов сидения в день повышают риск преждевременной смерти

Новое исследование прошло с участием более 100 000 человек в 21 стране. Оказалось, что люди в более бедных частях мира страдают от сидения ещё больше, чем жители обеспеченных регионов. Связь малоподвижного образа жизни с повышенным риском смертности и сердечно-сосудистых заболеваний была более выраженной в странах с низким уровнем дохода, таких как Бангладеш, Индия и Зимбабве.

Сидение в течение шести-восьми часов в день — будь то на работе, в машине или перед телевизором — увеличивает относительный риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти примерно на 12-13% по сравнению с людям, которые сидят менее четырёх часов в день. Увеличьте это время до восьми или более часов, и относительный риск вырастет до поразительных 20%.