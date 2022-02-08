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Сколько часов сна помогают похудеть

Выяснили учёные
Учёные из Чикагского университета заявили, что увеличение продолжительности сна помогает похудеть.
Сколько часов сна помогают похудеть

Кратко об их исследовании пишет «Газета.ру». Учёные говорят, что недосып — это важный фактор, влияющий на набор веса. Исследователи решили проверить, может ли это работать в обратном направлении.

Авторы новой научной работы наблюдали за 80 добровольцами с избыточным весом. Некоторые из них спали менее 6,5 часа за ночь. После встречи со специалистами они смогли увеличить продолжительность сна в среднем на 1,2 часа. Целью было — 8,5 часа.

Оказалось, что те добровольцы, которые стали спать больше, начали потреблять в среднем на 270 ккал в день меньше. Учёные говорят, что такое изменение в балансе калорий поможет за три года избавиться почти от 12 килограммов.

Источник: Газета.ру
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