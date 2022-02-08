Сколько часов сна помогают похудеть

Кратко об их исследовании пишет «Газета.ру». Учёные говорят, что недосып — это важный фактор, влияющий на набор веса. Исследователи решили проверить, может ли это работать в обратном направлении.

Авторы новой научной работы наблюдали за 80 добровольцами с избыточным весом. Некоторые из них спали менее 6,5 часа за ночь. После встречи со специалистами они смогли увеличить продолжительность сна в среднем на 1,2 часа. Целью было — 8,5 часа.

Оказалось, что те добровольцы, которые стали спать больше, начали потреблять в среднем на 270 ккал в день меньше. Учёные говорят, что такое изменение в балансе калорий поможет за три года избавиться почти от 12 килограммов.