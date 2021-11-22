Сколько часов в день детям можно использовать наушники без вреда для слуха

Важно учитывать и громкость. Так, если взрослые могут без вреда для слуха воспринимать в течение 8 часов шум громкостью 85 дБ, то у детей время сокращается. Вообще специалисты рекомендуют устанавливать уровень громкости для ребёнка в районе 60-70 процентов.

Что же касается собственно детских наушников, то их нужно выбирать с осторожностью. Так, согласно исследованию клиники при университете Колорадо, почти половина отобранных учёными моделей не подходила для детей из-за плохой работы ограничения громкости в 85 дБ: где-то этот уровень достигал даже 100-105 дБ.

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