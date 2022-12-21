Сколько человек активно пользуются космическим Интернетом Илона Маска Starlink

И хоть представители космической компании поблагодарили абонентов, которые «внесли свой вклад в это важное событие», оказалось, что не всё так гладко.

Так, например, по данным журналистов Mashable, интернет-провайдер пока что не в состоянии справиться с наплывом новых пользователей. Об этом говорит отчёт аналитической компании Ookla — в нём говорится о падении средней скорости загрузки через оборудование Starlink в 2022 году. Падение составило от 9 до 54%.

Напомним, что ещё в мае SpaceX заявляла о 400 000 активных пользователей их сервиса. Таким образом, чуть более, чем за полгода, абонентская база платформы увеличилась более чем в два раза.