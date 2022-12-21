Наука и технологии
10:47, 21 декабря 2022
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Сколько человек активно пользуются космическим Интернетом Илона Маска Starlink

В рамках 2022 года рост колоссальный

Космическим Интернетом Илона Маска Starlink активно пользуются более миллиона человек. Сотрудники Starlink явно могут устроить праздник — база пользователей сервиса превысила миллион человек. Об этом SpaceX написала в своём Twitter-аккаунте.

Сколько человек активно пользуются космическим Интернетом Илона Маска Starlink

Фото: Digital Russia

И хоть представители космической компании поблагодарили абонентов, которые «внесли свой вклад в это важное событие», оказалось, что не всё так гладко.

Так, например, по данным журналистов Mashable, интернет-провайдер пока что не в состоянии справиться с наплывом новых пользователей. Об этом говорит отчёт аналитической компании Ookla — в нём говорится о падении средней скорости загрузки через оборудование Starlink в 2022 году. Падение составило от 9 до 54%.

Напомним, что ещё в мае SpaceX заявляла о 400 000 активных пользователей их сервиса. Таким образом, чуть более, чем за полгода, абонентская база платформы увеличилась более чем в два раза.

Источник:Mashable
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#Starlink
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