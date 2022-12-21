Сколько человек активно пользуются космическим Интернетом Илона Маска Starlink

Сколько человек активно пользуются космическим Интернетом Илона Маска StarlinkВ рамках 2022 года рост колоссальный
Космическим Интернетом Илона Маска Starlink активно пользуются более миллиона человек. Сотрудники Starlink явно могут устроить праздник — база пользователей сервиса превысила миллион человек. Об этом SpaceX написала в своём Twitter-аккаунте.
Фото: Digital Russia
И хоть представители космической компании поблагодарили абонентов, которые «внесли свой вклад в это важное событие», оказалось, что не всё так гладко.
Так, например, по данным журналистов Mashable, интернет-провайдер пока что не в состоянии справиться с наплывом новых пользователей. Об этом говорит отчёт аналитической компании Ookla — в нём говорится о падении средней скорости загрузки через оборудование Starlink в 2022 году. Падение составило от 9 до 54%.
Напомним, что ещё в мае SpaceX заявляла о 400 000 активных пользователей их сервиса. Таким образом, чуть более, чем за полгода, абонентская база платформы увеличилась более чем в два раза.