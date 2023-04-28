Сколько человек окажутся «на грани голодной смерти» в 2023 году

Кобяков отметил, что кризис будет наиболее острым на африканском континенте, где «на грани голода» окажутся почти миллион человек в Южном Судане, Республике Судан и некоторых регионах Эфиопии, Сомали и Демократической Республики Конго.

Он также подчеркнул, что Афганистан и Йемен продолжают сталкиваться с хроническим отсутствием продовольственной безопасности, оставаясь очагами голода. Кобяков предупредил, что мир находится в состоянии структурного продовольственного кризиса, и острота ситуации пока не уменьшается. Но ФАО работает над этой проблемой.