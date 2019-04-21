Сколько человек по всему миру до сих пользуются 3G и 2G? Ответ здесь

Так, согласно графику, на сегодняшний день 4G — безусловный лидер по всему миру. Примерно 20% человек пользуются 3G, и совсем ничтожный процент, близкий к нулевому, продолжает ловить сети второго поколения.

Авторы исследования также узнали, что дольше всех продержалась эра 2G — она началась в 1991 году и закончилась в 2003. Первые телефоны с 3G не сразу стали популярными. Им понадобилось почти 4 года, чтобы стать лидерами на рынке. На широкое распространение устройств с поддержкой 4G ушло два года. Они стали стандартом в 2013 году.

Основываясь на этих данных, исследователи сделали вывод, что повсеместное использование 5G начнётся к 2023 году. То есть через 4 года после первого запуска сетей.