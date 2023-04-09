Наука и технологии
12:04, 09 апреля 2023
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Сколько данных собрал китайский воздушный шар-шпион

Если кратко, то достаточно, но могли и больше

Так называемые китайские воздушные шары-шпионы, оснащенные передовой технологией наблюдения, как сообщается, смогли собрать разведывательную информацию с секретных американских военных объектов.

Сколько данных собрал китайский воздушный шар-шпион

Фото: Unsplash

И все это несмотря на усилия администрацию президента США помешать им. Воздушные шары, как утверждает страна, контролировались Китаем и совершили несколько пролетов над некоторыми объектами, иногда летая в форме восьмерки, чтобы собрать электронные сигналы, включая сообщения от персонала базы и систем вооружения.

Эта информация затем передавалась обратно в Пекин в режиме реального времени, по словам двух высокопоставленных чиновников США и одного бывшего высокопоставленного чиновника администрации.

При этом Китай мог получить больше информации с объектов, если бы не “усилия администрации”.

Напомним, что некоторые из этих аэростатов были сбиты.

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