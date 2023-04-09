Сколько данных собрал китайский воздушный шар-шпион

Сколько данных собрал китайский воздушный шар-шпионЕсли кратко, то достаточно, но могли и больше
Так называемые китайские воздушные шары-шпионы, оснащенные передовой технологией наблюдения, как сообщается, смогли собрать разведывательную информацию с секретных американских военных объектов.
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И все это несмотря на усилия администрацию президента США помешать им. Воздушные шары, как утверждает страна, контролировались Китаем и совершили несколько пролетов над некоторыми объектами, иногда летая в форме восьмерки, чтобы собрать электронные сигналы, включая сообщения от персонала базы и систем вооружения.
Эта информация затем передавалась обратно в Пекин в режиме реального времени, по словам двух высокопоставленных чиновников США и одного бывшего высокопоставленного чиновника администрации.
При этом Китай мог получить больше информации с объектов, если бы не “усилия администрации”.
Напомним, что некоторые из этих аэростатов были сбиты.