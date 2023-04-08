Сколько денег потеряли криптовалютные миллиардеры за 2022 год

Сколько денег потеряли криптовалютные миллиардеры за 2022 годВсё из-за потери криптовалютами рыночной стоимости
Миллиардеры, заработавшие свое состояние на криптовалютах, сильно пострадали за последний год. Об этом сообщает Forbes.
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По данным издания, 19 миллиардеров криптоиндустрии потеряли в сумме 110 миллиардов долларов за 2022 год. В прошлом году их совокупное состояние составляло 140 миллиардов долларов, а теперь — менее 30 миллиардов. Десять из них больше не являются миллиардерами.
Больше всего потерял Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и глава криптобиржи FTX. Год назад его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов, а теперь он практически обнищал. Против него были предъявлены обвинения в мошенничестве и других финансовых преступлениях со стороны американских властей.
Основная причина потерь миллиардеров — падение рыночной стоимости криптовалют.