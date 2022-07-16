Сколько денег США потратят на поддержание санкций против Huawei и ZTE

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Сколько денег США потратят на поддержание санкций против Huawei и ZTEВласти не спешат выделять средства
Правительство США намерено избавиться от всего сетевого оборудования Huawei и ZTE. Это удар не только по китайским производителям, но и по самой стране. Американский регулятор в пятницу сообщил Конгрессу, что устранение оборудования из сетей влетит в копеечку.
Регулятор заявил, что на все работы ему требуется еще 3 миллиарда долларов. Зато это позволит полностью убрать Huawei и ZTE из сетей США. Таким образом, общая стоимость составит 4,9 миллиарда долларов.
Напомним, в 2019 году Конгресс США принял законопроект, требующий от Федеральной комиссии по связи (FCC) обязать операторов удалить из сетей «телекоммуникационное оборудование, которое представляет угрозу для национальной безопасности». Законодатели пообещали компенсацию. Однако пока Конгресс выделил всего 1,9 миллиарда долларов из требуемой суммы.