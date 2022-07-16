Сколько денег США потратят на поддержание санкций против Huawei и ZTE

Регулятор заявил, что на все работы ему требуется еще 3 миллиарда долларов. Зато это позволит полностью убрать Huawei и ZTE из сетей США. Таким образом, общая стоимость составит 4,9 миллиарда долларов.

Напомним, в 2019 году Конгресс США принял законопроект, требующий от Федеральной комиссии по связи (FCC) обязать операторов удалить из сетей «телекоммуникационное оборудование, которое представляет угрозу для национальной безопасности». Законодатели пообещали компенсацию. Однако пока Конгресс выделил всего 1,9 миллиарда долларов из требуемой суммы.