Сколько денег вложили россияне в криптовалюту

Уточняется, что на долю россиян приходится около 12% от общей стоимости мировых активов. Правительство выяснило сумму, которую вложили граждане в криптовалюту, проанализировав IP-адреса пользователей бирж и другие данные.

Как отметил сооснователь TON Labs Александр Филатов, многие россияне используют наличные, могут иметь два паспорта или открыть криптокошелёк на чужое имя. Поэтому дать оценку тут непросто. По данным платёжного шлюза TripleA, криптовалюта есть у более 17 млн россиян. Это 12% от всего населения страны.

Ранее центробанк предложил запретить криптовалюты в России. Это предложение многие раскритиковали. Не согласился с ним, в том числе, Владимир Путин.