Сколько деревьев на земле мы ещё не открыли

Таким образом, есть ещё примерно 9 200 неоткрытых видов деревьев. Учёные узнали об этом, объединив и проанализировав имеющиеся данные о растениях. Этот анализ также показал, что около 43% всех видов деревьев на Земле произрастают в Южной Америке, за ней следуют Евразия (22%), Африка (16%), Северная Америка (15%) и Океания (11%).

Учёные предположили, что в Южной Америке и находится большая часть неоткрытых видов. «Помимо 27 тысяч известных видов деревьев в Южной Америке, там может быть ещё четыре тысячи видов, которые только предстоит открыть», — пояснили исследователи.