Сколько деревьев на земле мы ещё не открыли

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Сколько деревьев на земле мы ещё не открылиИ где они, скорее всего, растут
Команда из более 100 учёных выяснила, что всего на Земле насчитывается около 73 тысяч видов деревьев, но пока мы задокументировали только около 64 тысяч из них.
Таким образом, есть ещё примерно 9 200 неоткрытых видов деревьев. Учёные узнали об этом, объединив и проанализировав имеющиеся данные о растениях. Этот анализ также показал, что около 43% всех видов деревьев на Земле произрастают в Южной Америке, за ней следуют Евразия (22%), Африка (16%), Северная Америка (15%) и Океания (11%).
Учёные предположили, что в Южной Америке и находится большая часть неоткрытых видов. «Помимо 27 тысяч известных видов деревьев в Южной Америке, там может быть ещё четыре тысячи видов, которые только предстоит открыть», — пояснили исследователи.
Источник: Science Alert