Сколько дней подряд без остановки может идти дождь: отвечают учёные

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Сколько дней подряд без остановки может идти дождь: отвечают учёныеНа самом деле это зависит от местности
Количество возможных осадков и продолжительность дождя связаны с местностью, где выпадают эти осадки. При этом в разное время учёные регистрировали на различных территориях. Об этом - в материале.
Как сообщают авторы статьи, о количестве дождей на той или иной территории можно говорить благодаря наблюдениям местных жителей. Так, с 1913 по 1916 год в Хоному Маки, Оаху, дождь лил без остановки 881 день подряд. Поэтому подобная местность и представляет собой тропические леса.
Кроме того, 1997–1998 годах в Отисе 79 дней подряд лил дождь. Есть и другие примеры: так, в 1995 году в Индии наблюдались осадки 86 дней подряд. Из подобных дождливых территорий можно также назвать остров Биоко, южная часть Новой Зеландии, западная Колумбия (в Южной Америке).
Источник: The Conversation