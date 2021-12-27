Сколько дней подряд без остановки может идти дождь: отвечают учёные

На самом деле это зависит от местности

Количество возможных осадков и продолжительность дождя связаны с местностью, где выпадают эти осадки. При этом в разное время учёные регистрировали на различных территориях. Об этом - в материале.