Сколько энергии теряют батарейки за два года, если ими не пользоваться

Два года назад блогер Алексей Надёжин приобрёл 192 батарейки формата ААА. Всего их было 8 видов: 6 щелочных и 2 солевые. Это Duracell Ultra, Energizer Max Plus, Varta Longlife Power, GP Super, Lexman, Flarx, Трофи солевая, Auchan солевая. Эксперт протестировал по две батарейки каждого бренда сразу после покупки, ещё две - через год и ещё две - спустя два года.

Более подробную информацию обо всех батарейках вы можете увидеть ниже на изображениях.