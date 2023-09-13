Сколько энергии теряют батарейки за два года, если ими не пользоваться

Сколько энергии теряют батарейки за два года, если ими не пользоватьсяПроверили на батарейках 8 брендов
В большинстве магазинов можно встретить батарейки, которые были выпущены довольно давно: несколько лет назад. И в этом нет никаких нарушений, поскольку хранятся батарейки в целом долго. Но как меняется у них количество энергии спустя два года?
Два года назад блогер Алексей Надёжин приобрёл 192 батарейки формата ААА. Всего их было 8 видов: 6 щелочных и 2 солевые. Это Duracell Ultra, Energizer Max Plus, Varta Longlife Power, GP Super, Lexman, Flarx, Трофи солевая, Auchan солевая. Эксперт протестировал по две батарейки каждого бренда сразу после покупки, ещё две - через год и ещё две - спустя два года.
Более подробную информацию обо всех батарейках вы можете увидеть ниже на изображениях.
После повторного измерения напряжения батареек спустя два года оказалось, что щелочные экземпляры за это время потеряли 1,2-2,7%, солевые - 3,2-3,5%.
Для измерения запаса энергии осуществлялся разряд током 100 mA до напряжения 0.9V. За два года больше всего энергии потеряли батарейки Duracell Ultra (8,5%), а меньше всего - Energizer Max Plus (0,6%). Также довольно мало разрядились экземпляры GP Super (на 1,2%).