Наука и технологии
16:48, 13 сентября 2023
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Сколько энергии теряют батарейки за два года, если ими не пользоваться

Проверили на батарейках 8 брендов

В большинстве магазинов можно встретить батарейки, которые были выпущены довольно давно: несколько лет назад. И в этом нет никаких нарушений, поскольку хранятся батарейки в целом долго. Но как меняется у них количество энергии спустя два года?

Два года назад блогер Алексей Надёжин приобрёл 192 батарейки формата ААА. Всего их было 8 видов: 6 щелочных и 2 солевые. Это Duracell Ultra, Energizer Max Plus, Varta Longlife Power, GP Super, Lexman, Flarx, Трофи солевая, Auchan солевая. Эксперт протестировал по две батарейки каждого бренда сразу после покупки, ещё две - через год и ещё две - спустя два года.

Более подробную информацию обо всех батарейках вы можете увидеть ниже на изображениях.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© iXBT.com

После повторного измерения напряжения батареек спустя два года оказалось, что щелочные экземпляры за это время потеряли 1,2-2,7%, солевые - 3,2-3,5%.

Для измерения запаса энергии осуществлялся разряд током 100 mA до напряжения 0.9V. За два года больше всего энергии потеряли батарейки Duracell Ultra (8,5%), а меньше всего - Energizer Max Plus (0,6%). Также довольно мало разрядились экземпляры GP Super (на 1,2%).

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