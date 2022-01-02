Сколько ещё будут использовать МКС

Как заявил глава NASA Билл Нельсон, администрация Байдена и Харрис намерена продлить работу на МКС до 2030 года. Американцы рассчитывают продолжать работать с международными партнёрами, в том числе с Россией, Канадой, Японией и Европой, «для обеспечения продолжения прорывных исследований, проводимых на этой уникальной орбитальной лаборатории до конца десятилетия».

Весной в России заявили, что будут запускать национальную орбитальную станцию. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна создать первый мдуль для новой станции в 2025 году. Это будет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.