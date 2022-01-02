Сколько ещё будут использовать МКС

Наука и технологии
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Сколько ещё будут использовать МКССША подтвердили планы
Правительство США подтвердило, что американские астронавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.
Как заявил глава NASA Билл Нельсон, администрация Байдена и Харрис намерена продлить работу на МКС до 2030 года. Американцы рассчитывают продолжать работать с международными партнёрами, в том числе с Россией, Канадой, Японией и Европой, «для обеспечения продолжения прорывных исследований, проводимых на этой уникальной орбитальной лаборатории до конца десятилетия».
Весной в России заявили, что будут запускать национальную орбитальную станцию. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна создать первый мдуль для новой станции в 2025 году. Это будет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.
Источник: ТАСС