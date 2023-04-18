Сколько ещё лет просуществует наша планета

Считается, что планета Земля образовалась из гигантского облака газа и пыли в космосе - туманности - около 4,6 миллиарда лет назад. А первый континент на планете мог возникнуть 4,4 миллиарда лет назад.

Сначала кислорода на Земле не было. Появился он примерно 2,4 миллиарда лет назад во время сдвига. А первые животные возникли только около 660 миллионов лет назад.