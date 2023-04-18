Сколько ещё лет просуществует наша планета

Сколько ещё лет просуществует наша планетаРассказал профессор университета
Земля, по словам Шичунь Хуана из Университета Теннесси, ещё будет существовать очень долго. Её конец придёт только через миллиарды лет. По крайней мере, так предполагают учёные.
Считается, что планета Земля образовалась из гигантского облака газа и пыли в космосе - туманности - около 4,6 миллиарда лет назад. А первый континент на планете мог возникнуть 4,4 миллиарда лет назад.
Сначала кислорода на Земле не было. Появился он примерно 2,4 миллиарда лет назад во время сдвига. А первые животные возникли только около 660 миллионов лет назад.
Существуют два основных фактора, которые нужны людям, чтобы жить. Это солнечный свет и постоянное движение поверхности планеты.
Учёные считают, что Солнце светить будет ещё 5 миллиардов лет. Однако постепенно оно будет становиться всё ярче и ярче и всё сильнее нагревать планету. Уже спустя 1 миллиард лет наша планета станет слишком горячей, чтобы на ней продолжали существовать океаны с живыми существами.
В целом Земля просуществует ещё примерно 4-5 миллиарда лет перед тем, как станет непригодной для жизни.