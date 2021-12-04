Сколько ещё времени продлится пандемия — мнение учёных

Исследователи считают, что коронавирус может циркулировать в человеческой популяции в течение следующих пяти лет, прежде чем ослабится до уровня обычной простуды. Специалисты говорят, что до 2026 года потребуются мониторинг новых мутаций и «активные» меры.

Что касается нового штамма «омикрон», то в SAGE пока не знают, может ли этот вариант коронавируса вызвать более тяжкое течение болезни. На заседании специалисты пока сделали вывод, что заразность омикрон-штамма неоспорима. Однако пока неясно его воздействие на вакцины. Первая подробная информация об «омикроне» должна появиться через две-три недели.