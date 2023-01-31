Сколько эякуляций в месяц снижают риск рака простаты

Учёные собрали информацию добровольцев с 1986 года. 29 342 мужчины в возрасте от 46 до 81 года предоставили информацию о среднем количестве эякуляций в месяц в молодом возрасте (20–29 лет), среднем возрасте (40-49 лет) и за последний год. Эякуляции включали половой акт, ночные поллюции и мастурбацию.

Оказалось, что высокая частота эякуляций была связана с меньшим риском развития рака. По сравнению с мужчинами, которые сообщали о 4–7 эякуляциях в месяц на протяжении всей жизни, у мужчин, которые эякулировали 21 или более раз в месяц, риск развития рака простаты был на 31% ниже.