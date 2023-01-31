Сколько эякуляций в месяц снижают риск рака простаты

Сколько эякуляций в месяц снижают риск рака простатыЧем чаще, тем лучше
Учёные до сих пор не знают точные причины рака предстательной железы. Поэтому исследователи из Гарварда решили изучить, как на риск болезни влияет частота эякуляций.
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Учёные собрали информацию добровольцев с 1986 года. 29 342 мужчины в возрасте от 46 до 81 года предоставили информацию о среднем количестве эякуляций в месяц в молодом возрасте (20–29 лет), среднем возрасте (40-49 лет) и за последний год. Эякуляции включали половой акт, ночные поллюции и мастурбацию.
Оказалось, что высокая частота эякуляций была связана с меньшим риском развития рака. По сравнению с мужчинами, которые сообщали о 4–7 эякуляциях в месяц на протяжении всей жизни, у мужчин, которые эякулировали 21 или более раз в месяц, риск развития рака простаты был на 31% ниже.