Сколько Facebook заплатила за охрану Цукерберга в 2018 году?

Как пишет CNBC, в 2018 году Facebook выделила на охрану главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) почти $20 миллионов — в два раза больше, чем в предыдущем.

В 2018 году компании пришлось потратить $10 миллионов на стандартную охрану Цукерберга и ещё $10 миллионов на дополнительные меры по обеспечению безопасности руководителя и его семьи.

Последние несколько лет Facebook каждый год увеличивает расходы на охрану Цукерберга. В 2016 году компания потратила $5,1 миллиона, а в 2017 — уже $9,1 миллиона. Так, если сравнивать предыдущий год с 2016, затраты выросли почти в четыре раза.

Большая часть этих средств используется для обеспечения безопасности CEO компании в личных поездках и резиденциях. Около $2 миллионов было потрачено на частные самолёты.