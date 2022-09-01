Сколько компаний приостановило работу в России с марта

Роструд также отметил, что количество сотрудников, которые находятся в простое, увеличилось более чем в три раза за тот же период. Если говорить конкретно, то на первое марта таких сотрудников было зафиксировано 39 тысяч человек, а на первое июля этот показатель вырос до 125,5 тысяч. За тот же период было ликвидировано 527 иностранных компаний, пишут “Известия”.

Эксперты считают, что основная проблема при закрытии российских подразделений иностранных компаний – это нарушение порядка увольнения сотрудников. Так, людей принуждают уволиться по собственному желанию даже в тех случаях, когда такого желания у работника нет, говорят эксперты. Потому что компании легче провести процедуру ликвидирования в предприятии без персонала: в выигрыше остаются только владельцы и бенефициары ликвидируемой компании.