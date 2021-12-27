Сколько коронавирус сохраняется в организме человека

Результаты своей работы исследователи опубликовали в авторитетном журналом Nature, кратко её пересказывает издание «Известия».

Учёные узнали, что коронавирус может распространяться по тканям организма и за пределами лёгких. Также известно, что некоторые люди, переболевшие COVID-19, ещё долго страдают остаточными симптомами. В это время вирус продолжает влиять на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

При этом учёные убедились, что коронавирус поражает органы человека даже, когда болезнь протекает в бессимптомной или лёгкой форме. А РНК SARS-CoV-2 обнаруживается в организме, в том числе в мозге, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов.