Сколько коронавирус сохраняется в организме человека

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Сколько коронавирус сохраняется в организме человекаДолго
Учёные из национальных институтов США выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может сохраняться в теле человека до 7,5 месяца.
Результаты своей работы исследователи опубликовали в авторитетном журналом Nature, кратко её пересказывает издание «Известия».
Учёные узнали, что коронавирус может распространяться по тканям организма и за пределами лёгких. Также известно, что некоторые люди, переболевшие COVID-19, ещё долго страдают остаточными симптомами. В это время вирус продолжает влиять на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.
При этом учёные убедились, что коронавирус поражает органы человека даже, когда болезнь протекает в бессимптомной или лёгкой форме. А РНК SARS-CoV-2 обнаруживается в организме, в том числе в мозге, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов.
Источник: Известия