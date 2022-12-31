Сколько лет нужно для создания российских базовых станций

11:19, 31 декабря 2022
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Сколько лет нужно для создания российских базовых станцийПока якобы есть запасы
Глава Минцифры отвёл три года решению проблемы с отечественными базовыми станциями . Такие необходимы операторам из-за экономической изоляции России, начавшейся после февраля 2022 года.
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Максут Шадаев заявил, что для решения проблемы собственного производства базовых станций уже есть «наработки и технологии». По его словам, сейчас у операторов есть «определённый запас прочности» на сетях и складские запасы. Кроме того, трафик сегодня не растёт так интенсивно, как в прошлые годы.
Шадаев также утверждает, что многие российские научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения крупных международных производителей телекоммуникационного оборудования практически полностью перешли к отечественным компаниям.