Сколько лет нужно подождать женщине до беременности после хирургии лишнего веса

Речь идёт о бариатрической хирургии. Такая операция снижает риск осложнений, связанных с ожирением, во время беременности. Однако, у женщин, перенёсших процедуру, больше шансов родить ребёнка с очень низкой массой тела. Обычно женщинам рекомендуется подождать не менее 12 месяцев после бариатрической операции, прежде чем пытаться зачать ребёнка.

Учёные изучили 48 беременностей после бариатрической хирургии. Анализ показал, что чем дольше женщина ждала, чтобы забеременеть, тем ниже были её шансы родить ребёнка с малым весом. Было также установлено, что оптимальное время ожидания составляет не менее 24,5 месяцев.

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