Сколько лет вашему разуму? Российские учёные выпустили тест

Утверждает, что тест может показать, сколько лет вашему разуму. Чтобы его пройти, потребуется десять минут свободного времени.

Тест состоит из трёх частей. В первой надо выбирать корректные арифметические действия, во второй — правильно написанные буквы, в третьей — определить предметы на меняющихся цветных фонах. Задания несложные, но требуют концентрации внимания и нормальной скорости реакции. Поэтому тест стоит проходить в бодром состоянии, не отвлекаясь.

Учёные предупредили, что тест предназначен только для ознакомления, а не для постановки медицинского диагноза. Модель создавалась для людей в возрасте от 18 до 90 лет. Пройти его можно по этой ссылке.