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Сколько лет вашему разуму? Российские учёные выпустили тест

На него нужно выделить 10 минут
Учёные ННГУ имени Лобачевского создали электронный калькулятор оценки когнитивного возраста. Когнитивными функциями называют те, что связаны с познанием и обработкой информации.
Сколько лет вашему разуму? Российские учёные выпустили тест

Утверждает, что тест может показать, сколько лет вашему разуму. Чтобы его пройти, потребуется десять минут свободного времени.

Тест состоит из трёх частей. В первой надо выбирать корректные арифметические действия, во второй — правильно написанные буквы, в третьей — определить предметы на меняющихся цветных фонах. Задания несложные, но требуют концентрации внимания и нормальной скорости реакции. Поэтому тест стоит проходить в бодром состоянии, не отвлекаясь.

Учёные предупредили, что тест предназначен только для ознакомления, а не для постановки медицинского диагноза. Модель создавалась для людей в возрасте от 18 до 90 лет. Пройти его можно по этой ссылке.

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