Сколько лет военные самолёты США не проходили проверку готовности

19:35, 11 ноября 2022
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Сколько лет военные самолёты США не проходили проверку готовностиОтчёт опубликовала Счётная палата США
Счётная палата США представила репрезентативную выборку с данными проверки военных самолётов, проводившейся с 2011 по 2021 год.
За это период были проверены 49 самолётов. Оказалось, что 26 из них не соответствовали показателям готовности.
В итоге речь идёт о том, что военные самолёты не проходили адекватную проверку боевой готовности в течение 10 лет, поэтому не могут выполнять соответствующие задачи. При этом только 4 из 49 воздушных судов удовлетворяли требованиям боевой готовности.