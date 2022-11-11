Наука и технологии
19:35, 11 ноября 2022
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Сколько лет военные самолёты США не проходили проверку готовности

Отчёт опубликовала Счётная палата США

Счётная палата США представила репрезентативную выборку с данными проверки военных самолётов, проводившейся с 2011 по 2021 год.

Сколько лет военные самолёты США не проходили проверку готовности

За это период были проверены 49 самолётов. Оказалось, что 26 из них не соответствовали показателям готовности.

В итоге речь идёт о том, что военные самолёты не проходили адекватную проверку боевой готовности в течение 10 лет, поэтому не могут выполнять соответствующие задачи. При этом только 4 из 49 воздушных судов удовлетворяли требованиям боевой готовности.

Источник фото:Flying.com
Источник:Bloomberg
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