Сколько лет военные самолёты США не проходили проверку готовности

За это период были проверены 49 самолётов. Оказалось, что 26 из них не соответствовали показателям готовности.

В итоге речь идёт о том, что военные самолёты не проходили адекватную проверку боевой готовности в течение 10 лет, поэтому не могут выполнять соответствующие задачи. При этом только 4 из 49 воздушных судов удовлетворяли требованиям боевой готовности.