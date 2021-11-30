Сколько людей будут жить в зоне 5G к 2027 году

Эксперты считают, что в зоне действия сетей пятого поколения (5G) к концу 2021 года будут жить два миллиарда человек. А вот уже к 2027 году — это будет уже 75% мирового населения.

Аналитики говорят, что способствовать развитию 5G будет появление недорогих поддерживаемых устройств. Так, сети пятого поколения могут стать самой быстро развивающейся технологией в истории мобильной связи. Даже к концу 2021 года уже будет насчитываться 660 млн подключений 5G.

Что касается количества уникальных пользователей мобильной связи вообще, то оно тоже, конечно, вырастет — составит 6,7 млрд к концу 2027 года (вместо нынешних 6 млрд).