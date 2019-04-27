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Сколько людей станут безработными из-за роботизации? Ответ здесь

Почти половина существующих рабочих мест будет потеряна или преобразована
Специалисты из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитали, что в ближайшие двадцать лет почти половина существующих рабочих мест будет либо значительно преобразована, либо исчезнет вовсе.

По оценке экспертов, 14% рабочих мест будут полностью автоматизированы, а 32% сильно изменятся под влиянием новых технологий. Впрочем, эксперты успокаивают людей тем, что в течение времени появится множество новых специальностей и профессий. Однако, на сегодняшний день, большинство дееспособных граждан не имеют навыков, которые могли бы пригодиться им в будущем, когда такие профессии появятся.

Согласно данным ОЭСР, 6 из 10 взрослых не имеют базовых навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями или вовсе никогда не имели дела с компьютером. Представители организации считают, что необходимо разработать программы обучения для взрослых, чтобы роботизация не оставила их без работы.

ОЭСР

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