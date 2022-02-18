Сколько людей уже подключились к метавселенной

Представитель Meta рассказал, что с тех пор, как Horizon Worlds была запущена для всех пользователей гарнитуры Quest в США и Канаде в начале декабря, её ежемесячная база пользователей выросла в 10 раз — до 300 000 человек.

Это число включает пользователей Horizon Worlds и Horizon Venues, отдельного приложения для посещения мероприятий в виртуальной реальности, в котором используются те же аватары и базовая механика. До декабря Horizon Worlds проходила закрытое бета-тестирование.

Недавно платформа внедрила опцию «личных границ», чтобы защитить пользователей от «домогательств». Это было сделано после того, как несколько женщин пожаловались на то, что к их цифровым аватарам приставали в Horizon Worlds.