Сколько людей знают, что такое метавселенная

Были опрошены жители США, Великобритании и Китая в возрасте от 16 до 65 лет. Выяснилось, что 74% из них хотя бы раз слышали о метавселенной. Этот показатель увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Правда, только 15% опрошенных заявили, что знают, что такое метавселенная и могут объяснить это другому человеку. При этом 74% респондентов всё равно считают, что за метавселенной будущее. 60% уверены, что это следующий большой этап в развитии электронной коммерции.

Что касается криптовалюты, то лишь 15% опрошенных понимают, что это такое и могут объяснить это понятие другим людям. Из них 42% когда-либо покупали цифровые деньги.