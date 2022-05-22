Сколько людей знают, что такое метавселенная

Сегодня в 11:08
1 мин.
Сколько людей знают, что такое метавселеннаяА вы знаете?
Компания Wunderman Thompson Intelligence опросила людей на предмет того, что они знают о метавселенной, криптовалютах и NFT. Как оказалось, большинство понятия не имеет, что это всё такое.
Были опрошены жители США, Великобритании и Китая в возрасте от 16 до 65 лет. Выяснилось, что 74% из них хотя бы раз слышали о метавселенной. Этот показатель увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Правда, только 15% опрошенных заявили, что знают, что такое метавселенная и могут объяснить это другому человеку. При этом 74% респондентов всё равно считают, что за метавселенной будущее. 60% уверены, что это следующий большой этап в развитии электронной коммерции.
Что касается криптовалюты, то лишь 15% опрошенных понимают, что это такое и могут объяснить это понятие другим людям. Из них 42% когда-либо покупали цифровые деньги.