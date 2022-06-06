Сколько на самом деле айтишников уехало из России? Собраны все данные

Блогер опирался на чужие исследования. Так, по оценке РАЭК в феврале-марте 2022 года из России уехало 50-70 тысяч IT-специалистов. По информации Руссофт, РФ покинули не более 1,5% всех айтишников. Большую часть из них составляли сотрудники зарубежных компаний. Также уехали сотрудники российских компаний, которые работали на зарубежных рынках и потеряли клиентов, и фрилансеры.