Сколько на самом деле айтишников уехало из России? Собраны все данные

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Сколько на самом деле айтишников уехало из России? Собраны все данныеИ куда уехало
Блогер Алексей Бегин провёл исследование оттока IT-специалистов из России в 2022 году. Он поделился данными.
Блогер опирался на чужие исследования. Так, по оценке РАЭК в феврале-марте 2022 года из России уехало 50-70 тысяч IT-специалистов. По информации Руссофт, РФ покинули не более 1,5% всех айтишников. Большую часть из них составляли сотрудники зарубежных компаний. Также уехали сотрудники российских компаний, которые работали на зарубежных рынках и потеряли клиентов, и фрилансеры.
Алексей Бегин
Блогер указывает, что айтишники уезжали из России из-за финансовых, технических и репутационных рисков, а также из-за страха всеобщей мобилизации. Бегин также приводит данные Хабра, по которым 45% специалистов уехали в Европу, 10% — в Грузию, 9% — в Турцию и Азию, а ещё 6% — в Армению.