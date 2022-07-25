Сколько на самом деле видов тираннозавров было

В феврале другая команда учёных предположила, что существовало целое семейство тираннозавров. Предложенная классификация поразила палеонтологическое сообщество, вызвав страстные дебаты. Теперь исследователи опубликовали первое опровержение.

«Доказательства не были убедительными, и на них нужно было отреагировать, потому что исследования тираннозавров выходят далеко за рамки науки в общественную сферу. Было бы неразумно оставлять общественность думать, что гипотеза о нескольких видах была фактом», — пояснили учёные.

Авторы этой гипотезы в основном апеллировали к тому, что у найденных экземпляров тираннозавров была разная комплекция, сильная вариация толщины бедренной кости и разное число резцеобразных зубов. Теперь же учёные заявили, что все эти аргументы несостоятельны. Они проанализировали размеры бедренных костей у 112 видов современных и 4 видов вымерших теропод и показали, что вариация в толщине не является чем-то исключительным и поводом определять новые виды.