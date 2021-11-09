Сколько надо американских истребителей, чтобы уничтожить один российский ЗРК С-400

Китайский автор отметил, что зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» являются ведущими в мире в плане эффективности ПВО. Эта система наиболее опасна для самолётов и беспилотников противника, находящихся «в зоне видимости радаров» комплекса. Поэтому преодолеть такую ПОВ можно при использовании средств для атак издалека или при массированном применении боевой авиации.

Эксперт пишет, что для преодоления одного ЗРК С-400 американцам нужно не менее 9-10 своих истребителей нового поколения F-35 с блоками РЭБ и дальнобойными противорадиолокационными ракетами.

При этом С-400 в России не действуют в одиночку, как отмечает автор. Если возникнет реальный бой между американскими F-35 и российскими ЗРК С-400, то обе стороны понесут серьёзные потери.