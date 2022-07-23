Сколько надо спать детям, что адаптироваться к детскому саду

В дополнение к более лёгкой адаптации к детскому саду, дети, которые регулярно спят не менее 10 часов, демонстрируют более высокие успехи в эмоциональном развитии, вовлечённости в учебу и успеваемости.

Исследователи сделали этот вывод после эксперимента, в котором на детей надели часы, отслеживающие движения. «Мы обнаружили, что дети, которые регулярно спали 10 и более часов в сутки, особенно до начала детсадовского года, как правило, сохраняли этот более оптимальный режим сна на протяжении всего детсадовского года», — пояснили учёные. Они считают, что родители должны делать всё, что в их силах, чтобы помочь своим детям регулярно высыпаться.