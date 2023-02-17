Сколько нужно ходить в день, чтобы не заболеть деменцией в старости

Участницы исследования носили устройства-шагомеры в течение семи дней. При этом они не должны были как-то менять привычный образ жизни.

Впоследствии оказалось, что каждая дополнительная 31 минута умеренной или интенсивной физической активности в день снижала риск развития деменции на 21%. 1865 шагов обеспечивали снижение риска деменции на 33%. Интересно, что большее время сидения не было связаны с более высоким риском старческого слабоумия. Быстрая ходьба может служить примером умеренной или интенсивной физической активности.