Сколько нужно спать детям младшего школьного возраста

Исследователи также увидели, что эти отличия коррелировали с более серьёзными проблемами психического здоровья, такими как депрессия, тревога и импульсивное поведение. Недостаточный сон также был связан с трудностями с памятью, и принятием решений.

Учёные изучили данные более чем 8300 детей в возрасте от 9 до 10 лет. Исследователи проанализировали изображения МРТ, медицинские записи и опросы. Обнаружилось, что у детей, которые спали менее девяти часов в сутки, в начале исследования было меньше серого вещества в определённых областях мозга, отвечающих за внимание, память и контроль. Эти отличия сохранились через два года.