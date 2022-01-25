Сколько нужно тренироваться в день для крепкого здоровья? Зависит от возраста

По словам специалистов, в основе результата лежит регулярность, которая предполагает и правильное распределение времени в зависимости от возраста.

Рекомендации таковы. Людям старше 65 лет стоит обратить внимание на упражнения для укрепления костей и мышечного аппарата. Щадящими упражнениями, в зависимости от общего состояния организма, нужно заниматься не менее двух дней в неделю.

У взрослых людей — от 18 до 64 лет — нагрузка должна быть большей, опять же, исходя из фактического состояния организма. В течение недели аэробная физическая активность умеренной и энергичной интенсивности должна занимать не менее 150 минут.

Отмечается, что упражнения не обязательно выполнять беспрерывно. Можно заниматься по 10 минут или больше в течение дня — как позволяют обстоятельства.

Детям и подросткам — 5-17 лет — исследователи тоже рекомендуют заниматься регулярно, фокус также должен быть на упражнения, укрепляющие мышцы и кости. Это могут быть физкультура, прогулка, спортивные секции — не менее 60 минут умеренной или энергичной физической активностью в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача или консультации. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.