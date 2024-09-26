Сколько памяти iPhone потребуют ИИ-функции Apple Intelligence

Владельцам iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro с 128 ГБ памяти не стоит беспокоиться — для первых ИИ-функций потребуется всего 4 ГБ свободного места.

Однако пользователи, желающие воспользоваться будущими возможностями, могут столкнуться с необходимостью освобождать память.

На данный момент для работы Apple Intelligence требуется 4 ГБ, что облегчает ситуацию для большинства пользователей.

Но, по мере добавления новых ИИ-функций, объем необходимого места будет увеличиваться. Владельцам iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ памяти это не доставит неудобств, но пользователям моделей с меньшим объемом памяти может потребоваться управление пространством.

Напомним, что Apple планирует ввести более продвинутые ИИ-функции в обновлениях iOS 18.3 и 18.4.